Agonizante na Libertadores, Flamengo vai a óbito no Brasileiro

A garotada de Filipe Luís até jogou bem. Mas carregar pesos mortos como Carlinhos, Allan, Ayrton Lucas e Matheus Cunha foi demais para eles. Com a derrota por 3 a 2 para o Grêmio, o Flamengo chegou a sete nos últimos 13 jogos, com apenas quatro vitórias e dois empates - um aproveitamento de 36%, vergonhoso para um clube que gasta quase R$ 40 milhões com a folha de pagamentos do elenco.

O trabalho de Tite não é ruim. É péssimo! E tem comportamentos indefensáveis, como deixar os titulares treinando com seu filho, no Rio, enquanto ele dirigia os reservas no Sul.

A preparação para o confronto de vida e morte contra o Peñarol ficou a cargo do "Titinho" (Matheus Bacchi)! Não à toa, muita gente no Ninho do Urubu já considera o treinador atualmente um auxiliar do próprio rebento.