Indefensável, Tite deveria ser demitido antes do jogo em Montevidéu

Não acontecerá, como não aconteceu com Jorge Sampaoli, depois da derrota no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, também no Maracanã, contra o São Paulo de Dorival Júnior. E, muito provavelmente, como foi daquela vez, o Flamengo perderá a vaga - ano passado, perdeu o título.

Rodolfo Landim, não é do ramo. Ainda no outro dia, desmereceu as conquistas de Jorge Jesus, que ganhou, na mesma temporada, o Brasileiro e a Libertadores (algo inédito na era dos pontos corridos). "Os tempos eram outros, os adversários não tão fortes", decretou a grã-fina de narinas de cadáver, que continua a não saber rigorosamente nada do mundo da bola.

Por causa dessa ignorância e da aliança inabalável com Marcos Braz, caminha a passos largos para a segunda temporada seguida sem títulos expressivos e para a derrota nas eleições do Flamengo, no final do ano. Quando a bola não entra, esquece: a situação não vence. E não há estádio capaz de reverter tal viés de queda, já detectado pelas pesquisas.