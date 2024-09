Filho de Tite agora quer ser ombudsman da imprensa

Mas, pior do que o resultado, foram as substituições bizarras (como alguém pode insistir com Carlinhos, que cara a cara com o goleiro chuta grama!) e as previsões patéticas ("nas últimas cinco rodadas estaremos brigando pelo título", garantiu Matheus Bacchi). A tentativa do filho de Tite de se tornar ombudsman dos jornalistas, ditando regras e exaltando a qualidade de um trabalho que só ele e seu pai devem enxergar, foi ainda mais constrangedora.

"Vocês precisam ver o todo e não ficar tentando nos provocar com perguntas fora de contexto, que não levam em conta o todo! Esqueceram da boa atuação da última quinta-feira (1 a 0 contra o Bahia, pela Copa do Brasil). A de hoje foi no mesmo nível. E se jogarmos assim contra o Peñarol, vamos ganhar!"

Dublê de assistente técnico, ombudsman e profeta, "Titinho" perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado. E, pior, seu pai a tudo assistiu, embevecido, como se o rebento estivesse declamando poemas de Drummond de Andrade, Clarice Lispector e Ferreira Gullar.

Pobre Flamengo.