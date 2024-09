Lesão de Pedro pode ser a pá de cal para o Flamengo em 2024

Nos dois últimos anos da administração Landim, algo sinistro parece rondar a Gávea e o Ninho do Urubu. Na temporada passada, além da seca absoluta de troféus (fruto das péssimas escolhas de treinadores), houve até soco na cara de jogador, no vestiário, desferido por membro da comissão técnica. Na atual, os golpes vêm em forma de contusões em sequência, o último deles o rompimento do ligamento cruzado do joelho de Pedro, em treinamento da seleção.

Já são três agora os fora de combate até 2025: Cebolinha, Viña e Pedro. Se para os dois primeiros, o Flamengo buscou reposição na última janela (mas Michael já está também no departamento médico por pelo menos dois meses), para o comando de ataque não houve reposição. O que fazer?

Gabriel, que tem sido visto em atividade mais na pista de dança de sua festa de aniversário do que nos campos do Ninho, será capaz de substituir o titular com um mínimo de eficiência? De Carlinhos, pelo que se tem visto, pouco pode-se esperar. Bruno Henrique improvisado? Está longe de ser o ideal. Como Tite vai se virar?