Bruno Henrique mantém incrível freguesia de Ceni para o Flamengo

No primeiro tempo, mal se viu De La Cruz em campo. Parecia estar mal fisicamente, chegando a dar a impressão de que atuava no sacrifício. Muito por causa disso, o Flamengo foi dominado pelo Bahia e parecia difícil que conseguisse escapar da derrota.

Depois do intervalo, logo aos sete minutos, houve um escanteio para o rubro-negro, e De La Cruz foi o responsável pela cobrança. Ele a fez de forma magistral, na cabeça de Bruno Henrique, que saltou muito mais que os zagueiros que o marcavam e testou firme para o fundo da rede.

Nico, porém, não resistiu e, queixando-se de dores no posterior da coxa direita, acabou substituído por Michael. Muito provavelmente será submetido a uma artroscopia na próxima data Fifa para corrigir um problema de menisco do joelho. Além dele, precisou ser substituído também Léo Ortiz (por Éverton Araújo), com problemas musculares.