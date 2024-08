Flamengo se classifica, mas irrita torcida com atuação covarde e medonha

Em seus quase 130 anos de história, o Flamengo nunca foi um time covarde. Cansei-me de ver os rubro-negros, com equipes muito mais fracas que seus adversários, buscar sempre o ataque e lutar pela vitória até o fim. Por isso, até quando derrotados mereciam o respeito de sua imensa torcida.

Não foi o que aconteceu na classificação dramática e sofrível, diante do Palmeiras, no Allianz Park. Batido por 1 a 0, o Fla garantiu a vaga graças ao triunfo por 2 a 0, no Maracanã. Mas nem a tentativa de justificar desempenho tão medonho com o clichê de "jogar com o regulamento debaixo do braço" serve para atenuar o horror que se viu em campo.

Medroso desde a escalação inicial, quando optou pelo péssimo Allan para o lugar de De La Cruz (embora Gerson tenha jogado uma barbaridade na função, durante a "travessia do deserto"), Tite, após um primeiro tempo patético, desandou a empilhar zagueiros, usando e abusando ainda mais da "tática" (se é que se pode chamar assim) de chutões pra frente, na vã esperança de que uma bola vadia sobrasse para Pedro.