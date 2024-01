Sobre o imbroglio, uma das mais brilhantes jornalistas com que tive o prazer de trabalhar, Marluci Martins (com larga e vitoriosa experiência no ramo e seis Copas do Mundo no currículo), se pronunciou em suas redes sociais. Vale a pena lê-la:

"Leila Pereira anunciou uma entrevista coletiva só para mulheres. Não vejo isso como um avanço. Uma das minhas lutas no jornalismo esportivo sempre foi para estar ao lado dos homens, em igualdade de condições, tentando me destacar por competência, mostrando meu valor. Nas coletivas, nos campos, nos vestiários, nas tribunas."

"Pensando assim, consegui me inserir no meio outrora machista e fazer meu nome. Hoje, as mulheres que estão na mídia vêm ocupando muito bem seu espaço, com relevância e conhecimento, sendo respeitadas. Não precisam desse tipo de esmola. Nenhuma segregação agrega. O movimento não pode ser esse. Tá errado".

Na mesma publicação, outra ótima jornalista, dos meus tempos de redação, Mariúcha Moneró, vai na mesma linha:

"Vi jornalistas mulheres aplaudindo. Não entendi. Não precisamos de entrevista coletiva para mulheres, precisamos apenas de espaço. Cobri minha primeira Copa do Mundo pelo JB em 1990 e de lá para cá muita coisa vem mudando, única e exclusivamente por nossa capacidade. Leila não entendeu nada".

Como se vê, o tema é mesmo polêmico. Concordo integralmente com a Marluci e a Mariúcha. Mas isso não me faz desmerecer opiniões diferentes, muito menos chamá-las de bobagem e dizer que quem pensa de outra forma deveria ter vergonha disso.