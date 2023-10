Após uma goleada sobre a Bolívia, o grande saco de pancadas das eliminatórias sul-americanas, a seleção brasileira de Fernando Diniz piora a cada jogo. Na magra vitória sobre o Peru, venceu com um gol na bacia das almas, no empate com a Venezuela (no Brasil) não jogou bulhufas e, finalmente, contra o Uruguai, no Estádio Centenário, coroou a sequência medonha, com uma derrota justíssima por 2 a 0 - revés que não acontecia desde 2001 diante da Celeste Olímpica.

Pra concluir o desastre, Neymar sofreu grave contusão no joelho e sabe-se lá quando poderá voltar a atuar. Enquanto esteve em campo, o camisa 10 mal viu a bola. Como. aliás, praticamente todos os seus companheiros.

As atuações individuais e a coletiva foram tão ruins, que o selecionado de Diniz não acertou nem uma bola na direção correta do gol defendido por Rochet. A única conclusão digna de registro foi em uma cobrança de falta de Rodrygo (um dos poucos que se salvaram) que bateu no travessão.