É a já conhecida turma do Fla-Balada. E com ela em atividade frenética, como esteve durante toda a atual temporada, não há treinador que dê jeito. Tite é malandro e vai enfrentar o problema. Com jeito, mas vai. O técnico duas vezes campeão brasileiro pelo Corinthians, além de conquistar uma Libertadores e um Mundial, tem tamanho e moral para falar de igual para igual com esse grupo.

Como aconteceu ao assumir a seleção brasileira, em 2016, substituindo o desastroso Dunga, Tite terá 12 jogos para conseguir uma vaga direta na próxima Libertadores. Naquela ocasião, enfileirou vitórias e garantiu a classificação à Copa (que estava em sério risco) até com folga.

É exatamente isto que precisará fazer agora. O Flamengo precisa acabar entre os quatro primeiros, porque Fluminense e Fortaleza, que têm a possibilidade de títulos na Libertadores e na Sul-Americana, estão abaixo dele na tabela de classificação.

Será uma maratona. Que necessitará de fôlego. Que não pode mais ser desperdiçado nas noites feéricas e badaladas do Rio de Janeiro.