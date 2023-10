Gostei da ideia de juntar Neymar, Vinicius Jr. e Rodrigo (muitas vezes apoiados por Arana), no tradicional aglomerado do treinador do Flu em torno da bola. Mas isso se mostrou insuficiente diante das duas linhas de defesa da "vino tinto". Ainda há muito que treinar, inclusive, alternativas pelo lado direito do ataque, já que os mais talentosos costumam se juntar pela esquerda.

Mais preocupante que o empate em 1 a 1, entretanto, achei a péssima forma de Neymar. Nitidamente acima do peso, jogando numa liga que, por mais milionária que seja, não tem a competitividade das melhores (por enquanto é apenas um conglomerado de grandes nomes) fico pensando como ele se manterá em forma. E, assim como foi com Tite, ele continua a ser a grande força motriz da equipe brasileira.

Muito provavelmente, diante do Uruguai, do extremamente criativo mas absolutamente perdedor Marcelo Bielsa, o Brasil de Fernando Diniz terá mais espaços e, provavelmente, jogará melhor. Seja como for, se é verdade que já está tudo acertado com Ancelotti, não há motivo algum para mudar de rumo. Até porque será uma experiência e tanto para o futebol brasileiro e para Diniz fazer parte da comissão técnica do italiano, repito, um dos maiores profissionais da história do futebol.