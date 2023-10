Além disso, nas 13 rodadas que terá pela frente, o professor Adenor terá que avaliar bem o elenco atual, para formar o de 2024 (que contará com reforços milionários, pois o atual presidente Rodolfo Landim quer se despedir do cargo de forma feérica). E seu maior desafio tem nome e apelido: Gabriel Barbosa, o outrora Gabigol.

Desde que passou a usar a camisa 10, consagrada por Zico, o artilheiro dá a impressão de ter se desligado da carreira, como se ja tivesse conquistado tudo o que era possível, inclusive envergar o mais proeminente dos mantos sagrados. É lamentável, sob todos os aspectos, sua atual forma física e técnica. Nem parece um jogador profissional.

Roliço e sem reflexos, tropeça na bola, erra passes de dois metros e nem sequer consegue chutar a gol com um mínimo de eficiência. Até parece que quem está em campo não é ele, mas o seu sósia Gabigordo. Um vexame.

O que houve, afinal? Quem vive o dia a dia do Ninho do Urubu e convive mais de perto com os jogadores fala em noitadas alucinantes e preocupação muito mais com o extra-campo do que com a vida profissional de um atleta. Não tenho condições de fazer tal avaliação. O que sei que ele é parece claramente acima do peso e evidentemente muito longe de sua forma física e técnica.

Caberá a Tite mostrar-lhe que Gabigol precisa sufocar Lil Gabi (sua outra identidade, como rapper e homem da noite) se quiser voltar a merecer a camisa 10 e a renovação de seu contrato, que pretendia ser de cinco anos.

Com a bolinha que está jogando, não merece nem seis meses a mais,