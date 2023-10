É isso que a equipe de Fernando Diniz precisa evitar, para não repetir o enorme trauma sofrido há 15 anos, quando deixou escapar a taça, no mesmo Maracanã, também numa série de cobranças de penalidades.

O antídoto, entretanto, me parece relativamente simples. Além de German Cano, artilheiro, com folga, da competiçao, Diniz conta com John Kennedy em grande forma e essa dupla, com Keno e Arias completando o ataque tem tudo para fazer os gols do título.

É verdade que final em um jogo só pode trazer surpresas. Mas penso que esse Boca Juniors já causou todas as surpresas que poderia.

A hora é do Fluminense. A hora é de Fernando Diniz, que entrou na atual temporada sem ter nem sequer um título expressivo no currículo e tem tudo para terminà-la campeão carioca, da Libertadores e no comando da seleção brasileira.

Que ano!