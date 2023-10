Tite sabe que após o fracasso em duas Copas e a ruína de seu sonho de trabalhar na Europa, o Flamengo é a melhor oportunidade que tem de retomar o prestígio de principal treinador brasileiro, reconhecimento conquistado, com justiça, em seus tempos de Corinthians.

Sabe também que disputar a próxima Libertadores é fundamental neste processo e que um bom trabalho em 2024 passa obrigatoriamente pelo que ainda pode ser feito em 2023.

Um exemplo? Há vários jogadores do elenco (onze, senão me falha a memória) que já trabalharam com Tite, inclusive na seleçao brasileira. Muitos parecem viver o ocaso de suas carreiras (Filipe Luís, David Luiz, Rodrigo Caio, Éverton Ribeiro e Cebolinha, por exemplo), mas são atletas pelos quais o treinador tem conhecido apreço.

Se assumisse somente em 2024, provavelmente, pediria que seus contratos fossem renovados para que tentasse que ainda tivessem um canto de cisne com ele..

Assumindo agora, com 13 rodadas do Brasileiro a serem disputadas, Tite terá tempo suficiente para avaliá-los e só bancar suas renovações caso dêem de fato provas de ainda serem capazes de produzir algo.

As informações vazadas que ainda há detalhes do contrato que atrasam a divulgação do acerto e podem até inviabilizá-lo não passam de uma manobra dos dirigentes para justificar a compreensível decisão de só assumir após o jogo com o Corinthians, na Neo Química Arena onde, certamente, seria muito hostilizado pela torcida que o têm como ídolo e agora se sente traída porque ele recusou quatro convites, somente este ano, para voltar.