Desde a enganosa vitória sobre o líder do Campeonato Brasieiro, o Botafogo (conseguida graças ao talento individual de Bruno Henrique e não a uma convincente exibição coletiva), o Flamengo de Jorge Sampaoli não sabia o que era vencer.

Foram dois empates (Goiás e São Paulo) e duas derrotas (Athletico Paranaense e São Paulo). Bastou o caótico treinador argentino ser defenestrado e o rubro-negro carioca fez as pazes com o triunfo, batendo o Bahia, de Rogério Ceni (11 confrontos com o rubro-negro, como treinador, onze derrotas) por 1 a 0, gol de pênalti cobrado por Pedro.

Foi uma grande exibição, que justifique otimismo para as 13 rodadas restantes do Brasileiro? Longe disso. Mas era importantíssimo ganhar, para continuar brigando com uma vaga na Libertadores na temporada de 2024, quando terá o ex-técnico da seleção brasileira no comando de um elenco que deverá ser ainda mais estelar, pois é o último ano de mandato do presidente Rodolfo Landim, que sonha deixar o cargo como o maior dirigente do Flamengo em todos os tempos - para tanto, não poupará dinheiro, pois em seus planos estão mais um Brasileiro e uma Libertadores e a compra do terreno que sediará o futuro estádio do Mais Querido.