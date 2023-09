O teor da conversa que reproduzi ontem, entre dois ex-dirigentes do Flamengo e do Corinthians, confirmou-se 100%. Avisado de que Tite estava fechando com o rubro-negro, o Timão partiu para a contratação de Mano Menezes, concluída hoje. Mas, afinal, o que falta para o anúncio do acerto com o ex-treinador da seleção brasileira nas duas últimas Copas?

Voltei às minhas fontes e, enquanto uma me dizia que restavam pequenos ajustes financeiros, outra me informava de algo mais preocupante:

- Tite já tem tudo alinhavado com a diretoria do Flamengo para a temporada de 2024. Mas ainda resiste a assumir agora, porque prometeu à família que não trabalharia no Brasil neste ano.