Com a demissão de Vanderlei Luxemburgo, um antigo prócer rubro-negro resolveu ligar para um ex-contemporâneo dirigente corintiano. Temia que o clube do Parque São Jorge, onde Tite conquistou as maiores glórias de sua carreira, fosse entrar com tudo na briga pela sua contratação.

- E aí, vocês vão atrás do Tite, né?

- Bem que tentamos. Mas ele está fechado com o seu Flamengo.