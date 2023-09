A Gáve arde em chamas. Após a perda do oitavo e último título que disputava em 2023 (Supercopa do Brasil, Mundial Interclubes, com direito a humilhação na semifinal, Taça Guanabara e Campeonato Estadual, Recopa Sul-americana, Libertadores da América, Brasileiro e agora Copa do Brasil), o ex-presidente Márcio Braga, titular de seis mandatos e até hoje o mais vitorioso dirigente do Flamengo, resolveu liderar um pedido de impeachment de Rodolfo Landim, sob a alegação de seguidos desmandos na condução do departamento de futebol rubro-negro na atual temporada. Não será um processo simples, mas Márcio ainda é dono de considerável cacife político no clube e há diversas outras correntes (como a do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello) que não simpatizam com o atual mandatário.

Na história do Flamengo, há apenas um precedente, ocorrido há 21 anos: Edmundo Santos Silva foi afastado do cargo em 2002 (assumira em 1999).pela Assembléia Geral, a mesma que julgará o pedido atual, cujas linhas mestras começarão a ser traçadas a partir desta segunda-feira.por juristas e desembargadores rubro-negros próximos a Márcio Braga. Há uma grande revolta na Gávea pelo que consideram uma inadmissível omissão de Landim em intervir no futebol, apesar dos sinais evidentes de completa desorganização - o não afastamento sumário do vice de futebol Marcos Braz, após se envolver numa briga com um torcedor num shopping é considerado inaceitável.

A desastrosa temporada de 2023, na verdade, começou a ser forjada em 2022, no dia em que o Flamengo conquistou sua segunda Libertadores. Antes mesmo de a bola rolar, em Lima, Gabriel já convencera Marcos Braz a entrar de férias, imediatamente, caso decidisse o troféu intercontinental. Decidiu e não somente ele, mas todos os titulares entraram de férias, num "repouso" inacreditável que chegou a quase 60 dias, com o clube sabendo que disputaria um Mundial Interclubes no início do ano seguinte.