O que faltava? Agredir fisicamente os torcedores. Não falta mais. Num shopping da Zona Oeste, o vice-presidente de futebol Marcos Braz, com a ajuda de guarda-costas, agrediu (e mordeu!) um torcedor que reclamava da péssima temporada do time, que perdeu até agora todas, vou repetir, todas as competições que disputou.

As reclamações não deveriam ter sido feitas fora do estádio e do clube? Concordo. Mas não se ouve, nos vários vídeos que circulam pela internet, inclusive o que foi gravado pelos torcedores, nenhuma ofensa grave ou ameaça que justificasse o que aconteceu.

Como dirigente do Flamengo e verador do Rio, Marcos Braz não tinha o direito de agredir ninguém. Muito menos um torcedor rubro-negro. Mas no Flamengo dos elitistas Landim e cia., resolver as coisas na porrada virou rotina. Vide o soco que Pedro levou do preparador físico de Sampaoli, os bofetões trocados por Gerson e Varella e agora esse incidente absolutamente lamentável.

Fosse o Brasil um país mais sério, Braz seria sumariamente demitido do Flamengo e cassado pela Câmera de Vereadores. Infelizmente, nada disso acontecerá. E Landim, ao protegê-lo, como protege o desastroso e caótico Jorge Sampaoli, se tornará o maior responsável por mais essa vergonha, num ano de seguidas humilhações.

Que clima maravilhoso para uma semana de decisão, não?