Jorge Sampaoli jamais deveria ter sido contratado. É um treinador alucinado, psicologicamente instável, caótico e que, exceção feita a um período específico de sua carreira, no Chile (quando ganhou uma Copa América, com a seleçao, e três títulos nacionais e a sul-americana, com a Universidad do Chile), coleciona fracassos nos quatro cantos do mundo.

Inclusive no Brasil, onde conquistou apenas um campeonato mineiro com o Atlético MG e um vice-campeonato brasileiro, com o Santos, a 16 pontos do Flamengo de Jorge Jesus. Detalhe: nos dois casos, após a sua saída, os times cresceram, em ambos os casos, sob o comando de Cuca, e chegaram, no caso do Santos, a uma final de Libertadores, e no do Atlético Mineiro, a um título brasileiro e um da Copa do Brasil.

Na Argentina, o "pelado" virou pilhéria, após o fracasso retumbante com a seleção de Messi, na Copa de 2018, onde houve até um motim contra o seu comando. Sintomaticamente, quatro anos depois, sob a batuta de Lionel Scaloni, os argentinos ganharam a Copa. Coincidência? Claro que não! Ah, ia me esquecendo. Quatro anos antes de Sampaoli, a Argentina fora vice-campeã do mundo, na Copa do Brasil em 2014..