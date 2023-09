É cedo para dizer que o Vasco não será rebaixado, como tem garantido sistematicamente, seu técnico Ramon Diaz. Apesar da bela goleada sobre o Fluminense, a equipe da Colina Histórica segue na antepenúltima colocação da tabela, ainda a cinco pontos do primeiro colocado fora do Z-4.

Mas a evolução da equipe cruz-maltina, desde que Diaz assumiu, é inegável e elogiável. E isso se deve não apenas à chegada do bom treinador argentino, mas também à contratação de reforços que entraram no time como luvas: notadamente o artilheiro Veggeti.

Se o Vasco deixou o tapetinho do Nilton Santos com bons motivos para manter o otimismo na luta contra o fantasma do rebaixamento; o Fluminense sai do Engenho de Dentro vendo assombrações naquela que é a sua grande meta no ano: a conquista da Libertadores.