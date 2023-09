Desta vez, entretanto, Sampaoli se superou. Por causa da ausência de um lateral-esquerdo de oficio (não tinha Ayrton Lucas, suspenso, e Filipe Luis, machucado), ele resolveu mexer no time todo e escalou Thiago Maia, como lateral, e David Luiz, de volante. Deu no que deu, Montou uma equipe Frankestein, caolha e manca, Nada funcionava. Nem a dupla Pedro e Gabigol que ele resolveu reunir novamente, depois de desfazê-la, no início de seu trabalho.

Na entrevista coletiva, pós jogos, Gabriel, com um ar um tanto quanto irônico, defendeu o treinador, dizendo que tudo isso fora treinado nesses dias. O que comprova a cegueira do técnico, capaz de acreditar em seus próprios devaneios. Ou será que a atuação contra o "poderoso" Zinza foi suficente para lhe dar a certeza de que suas invenções iriam funcionar?

No próximo domingo, o Flamengo começa a decidir, no Maracanã, o título da Copa do Brasil, o único que lhe restou, como uma espécie de prêmio de consolação, numa temporada que começou cheias de expectativas e acabará repleta de frustrações. Com Sampaoli, as chances de conquista são cada vez mais reduzidas, Sua demissão, pelo menos, traria ao grupo um alívio e a possibiiidade de voltar a jogar como sempre soube e gostou (vide Jorge Jesus, Dorival e até Renato Gaúcho). Quem colocar no lugar dele? Filpe Luís. Repetindo o que fez Antônio Augusto Dunshee de Abranches, em 1981. Que acabou campeão da Libertadores, do Mundo e de mais um brasileiro.

Não custa lembrar, quando Sampaoli dirigia o Sevilha, que brigava contra o rebaixamento, bastou a sua demissão (era odiado pelos jogadores, como no Flamengo) para que a equipe se reerguesse no campeonato espanhol e, de quebra, conquistasse a Liga Europa, sob o comando de um interino inexpressivo. O exemplo está ai. Landim só não o seguirá senão quiser. Infelizmente, não deve querer, Porque, vaidoso como é, não quer dar o braço a torcer, de que sua escolha foi mais um desastre. O certo teria sido esperar por Jorge Jesus, Mas ele jamais admitirá isso.