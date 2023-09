Tal atuação medíocre e tal resultado magro, entretanto, podem fazer mais bem que mal para a equipe agora dirigida por Fernando Diniz. Isso porque, após a goleada sobre a pior equipe das eliminatórias sul-americanas (a Bolívia, derrotada com enorme facilidade, na segunda rodada, pela Argentina, em La Paz e sem Messi em campo), já surgira por aqui uma inacreditável onda de euforia, a ponto de alguns já bradarem que era melhor esquecer Carlo Ancelotti e continuar com Diniz.

É muito cedo para julgar o trabalho do treinador do Fluminense, à frente da seleção. Ele tem boas ideias? Tem. O time parece mais solto. Parece. Mas daí a se fazer o auê que se fez por causa da goleada sobre os pobres bolivianos, vai uma distância só comparável aos currículos de Ancelotti e Diniz. Coisa de anos-luz na história do futebol contemporâneo.

Paciência, senhores, muita paciência. Até porque, enquanto nossos treinadores, sejam lá quais forem, continuarem a achar que Gabriel Jesus, que passou duas Copas em branco, é solução para alguma coisa no ataque, não iremos a lugar algum.