Sueco supera astros e é o artilheiro da temporada; Raphinha entra no top 10

O sucesso do centroavante não tem passado batido pelos gigantes da Europa. A expectativa é que Gyökeres seja um dos nomes mais disputados da próxima janela de transferências -Arsenal e Liverpool são, neste momento, os favoritos para contratá-lo.

O sueco foi o único a conseguir romper a barreira dos 50 gols no futebol de clubes nesta temporada. O francês Kylian Mbappé (Real Madrid) e o inglês Harry Kane (Bayern de Munique), astros muito mais importantes no cenário internacional que o novo artilheiro da Europa, foram os que mais se aproximaram, com 42 bolas nas redes, cada.

Curiosamente, esse dois jogadores que agora dividem pódio com Gyökeres dividiram a artilharia do Velho Continente na temporada anterior. Na época, cada um deles havia anotado 44 tentos.

O único brasileiro no top 10 dos grandes goleadores de 2024/25 é Raphinha. Artilheiro da Liga dos Campeões, o meia-atacante do Barcelona fez 34 gols e divide a sexta colocação do ranking com Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) e Mohamed Salah (Liverpool).

O levantamento leva em consideração os jogadores que atuam na primeira divisão das 19 principais ligas nacionais da Europa, de acordo com os coeficientes da Uefa (Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, França, Holanda, Portugal, Bélgica, República Tcheca, Turquia, Noruega, Grécia, Áustria, Escócia, Polônia, Dinamarca, Suíça, Israel e Chipre), além da Rússia, que está suspensa da entidade por conta da guerra contra os ucranianos.

Melhores da temporada

