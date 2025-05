Substituto de Neymar conquistou PSG em 4 meses e tem apelido de 'Maradona'

Campeão inédito?

Quatorze anos depois de começar a receber investimentos do governo do Qatar e se transformar em um dos "novos ricos" do futebol mundial, o PSG terá neste fim de semana a chance de alcançar o feito máximo do projeto: ganhar a Champions.

O time chegou a bater na trave na temporada 2019/20, quando ainda tinha Neymar no elenco. Na ocasião, os parisienses acabaram derrotados por 1 a 0 pelo Bayern de Munique e tiveram de se contentar com o vice.

Neste séculos, o torneio interclubes mais badalado do planeta registrou apenas dois campeões inéditos. O Chelsea levantou o troféu pela primeira vez em 2011/12 (repetiu a dose em 2020/21). Já o Manchester City entrou para a galeria dos vencedores duas temporadas atrás.

Ainda não é o fim

Ao contrário do que tradicionalmente acontecia até o ano passado, a decisão da Liga dos Campeões da Europa desta vez não marca o encerramento da temporada de futebol interclubes.