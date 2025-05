As decepções: 7 brasileiros que saem em baixa da temporada na Europa

VINÍCIUS JR.

Atacante, 24 anos, Real Madrid (ESP)

50 jogos, 20 gols e 16 assistências

Se Vini Jr. fosse um jogador comum, sua temporada poderia ser classificada como excepcional. Mas o camisa 7 do Real não é um qualquer e sabe bem que o nível de exigência para alguém que venceu a eleição da Fifa de melhor do mundo na temporada passada é muito mais alto. Em 2024/25, Vini naufragou junto com um Real que não conseguiu vencer nenhuma das três competições mais importantes da temporada (Campeonato Espanhol, Copa do Rei e, claro, Liga dos Campeões da Europa). E, para piorar, acabou perdendo o protagonismo do time para Kylian Mbappé, que hoje é a peça mais decisiva do elenco merengue.

RODRYGO

Atacante, 24 anos, Real Madrid (ESP)

50 jogos, 13 gols e 10 assistências

Imagem: Alberto Gardin/Eurasia Sport Images/Getty Images

Assim como aconteceu com Vini, sucumbiu à crise do Real e ficou longe de mostrar seu melhor futebol. Especialmente na segunda metade da temporada, Rodrygo teve poucos momentos de destaque: fez apenas um gol depois de janeiro e se consolidou como primeira opção para ser substituído sempre que as coisas não estavam dando muito certo na equipe merengue. Agora, tem convivido com rumores de que pode ser negociado pelo time madrileño com alguma potência da Inglaterra (Manchester City, Arsenal ou Chelsea).

DOUGLAS LUIZ

Volante, 27 anos, Juventus (ITA)

26 jogos