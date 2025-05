Os melhores: 7 brasileiros que saem em alta da temporada na Europa

ANTONY

Atacante, 25 anos, Betis (ESP)

39 jogos, 10 gols, 5 assistências

Apesar de não ter conseguido classificar o Betis para a Champions, foi um dos grandes nomes do segundo turno do Campeonato Espanhol e cansou de brilhar com jogadas bonitas e gols decisivos. Depois que foi emprestado pelo Manchester United, na janela de janeiro, Antony virou um outro jogador e recuperou o futebol dos seus melhores dias de São Paulo e Ajax. Ainda pode coroar a temporada com o título da Conference League -decide a "terceira divisão" europeia contra o Chelsea, na quarta-feira. E tem tudo para ser negociado com um outro grande do Velho Continente -o Atlético de Madri é o favorito para contratá-lo.

RAPHINHA

Meia-atacante, 28 anos, Barcelona (ESP)

56 jogos, 34 gols, 25 assistências

Imagem: Josep LAGO / AFP

Foi o protagonista brasileiro da temporada. Raphinha fechará 2024/25 como o maior artilheiro e também o principal garçom do país pentacampeão mundial nos gramados do Velho Continente. Destaque do Barcelona nas conquistas do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei, o camisa 11 também é o goleador máximo da Champions e tem tido tratado como um potencial candidato aos prêmios de melhor jogador do planeta -embora a eliminação culé nas semifinais do torneio continental tenha reduzido consideravelmente suas chances.

MATHEUS CUNHA

Meia-atacante, 25 anos, Wolverhampton (ING)

35 jogos, 17 gols, 6 assistências