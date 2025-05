Seleção de melhores brasileiros na Europa tem Andrey Santos, Jubal e astros

Segundo a IA, Raphinha foi o grande nome brasileiro de 2024/25. Artilheiro da Liga dos Campeões da Europa e vencedor do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei pelo Barcelona, o meia-atacante tem média 7,64.

Quem mais se aproxima do desempenho do camisa 11 do Barça é Matheus Cunha. Destaque do Wolverhampton, onde tem atuado mais na armação do que na conclusão das jogadas, ele está com 7,34.

Mas a seleção montada pelo "WhoScored?" não tem apenas nomes que sempre figuram nas convocações da seleção. Um dos volantes do time ideal brasileiro da temporada é Andrey Santos, do Strasbourg, que não veste a camisa canarinho há dois anos.

E o zagueiro mais bem avaliado de todos é o ex-santista Jubal, também de ótima temporada na França (pelo modesto Auxerre) e que jamais foi sequer cotado para defender o Brasil.

Melhores da temporada

