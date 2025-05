Liga mais apertada do topo europeu decide campeão hoje (ou terá jogo extra)

O time dirigido por Antonio Conte é quem ocupa a liderança até o momento. Com 79 pontos, tem um a mais que a Inter. Ou seja, é o único que depende das suas próprias forças para ser campeão.

Além disso, o Napoli joga em casa na última rodada, diferente da outra candidata ao título. Enquanto recebe o Cagliari, verá a equipe de Simone Inzaghi encarar como visitante o Como, uma das sensações dos últimos meses na Itália -perdeu pela última vez no dia 15 de março.

Como manda o bom senso, as duas partidas serão simultâneas, a partir das 15h45 (horário de Brasília), e abrirão a última rodada do Italiano, que será completada ao longo do fim de semana.

Pode até pintar um jogo extra

Existe até uma chance de o campeão italiano não ser conhecido nesta tarde/noite.

Desde a temporada 2022/23, o regulamento da Serie A prevê uma partida extra valendo o título caso os dois primeiros colocados da competição terminem com a mesma pontuação.