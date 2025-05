Adversário do Palmeiras, Messi se acostuma a perder antes do Super Mundial

Após a derrota por 3 a 0 no clássico da Flórida, contra o Orlando City, no domingo, a imprensa local passou a questionar seriamente o trabalho de Javier Mascherano, companheiro de longa data do camisa 10 que estreia nesta temporada como técnico.

Para piorar, na saída do campo, quando perguntado por um jornalista sobre possíveis novidades sobre a renovação do seu contrato com o time norte-americano (que termina no fim do ano), Messi deu uma resposta seca e negativa: "não, não sei de nada".

O Super Mundial

O maior torneio interclubes já realizado pela Fifa reunirá 32 times que se destacaram ao longo dos últimos quatro anos nas competições dos seus respectivos continentes.

O Brasil será representado pelos campeões da Copa da Libertadores da América nesse ciclo: Palmeiras (2021), Flamengo (2022), Fluminense (2023) e Botafogo (2024). Os argentinos Boca Juniors e River Plate conquistaram vaga por índice técnico e completam a lista da Conmebol.

O Super Mundial será jogado em 12 estádios diferentes de 11 cidades norte-americanas, entre os dias 14 de junho e 13 de julho. O campeonato servirá como evento-teste para a Copa do Mundo 2026, que os EUA organizarão em parceria com Canadá e México.