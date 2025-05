59 gols: Nenhum brasileiro criou mais que Raphinha na temporada; veja lista

O goleador da Liga dos Campeões criou nada menos que 22 gols a mais que o segundo colocado nesse ranking, o atacante Igor Paixão, do holandês Feyenoord, que marcou 18 vezes e deu 19 assistências no período.

Classificação e jogos La Liga

Eleito o melhor jogador do mundo pelo colégio eleitoral da Fifa na temporada passada, Vinícius Jr. fecha o pódio, com 36 gols (20 feitos por ele mesmo e 16 nascidos dos seus passes).

O top 10 dos brasileiros que mais geraram gols na temporada europeia tem apenas mais dois nomes que vivem a expectativa de estar na primeira convocação de Carlo Ancelotti para a seleção.

Matheus Cunha, do Wolverhampton, aparece na sexta posição, com participação decisiva em 23 gols. Já Rodrygo, companheiro de Vini no Real, aparece em nono, com um gol a menos.

O levantamento leva em consideração os jogadores que atuam na primeira divisão das 19 principais ligas nacionais da Europa, de acordo com os coeficientes da Uefa (Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, França, Holanda, Portugal, Bélgica, República Tcheca, Turquia, Noruega, Grécia, Áustria, Escócia, Polônia, Dinamarca, Suíça, Israel e Chipre), além da Rússia, que está suspensa da entidade por conta da guerra contra os ucranianos.

Melhores da temporada

O "Blog do Rafael Reis" publica desde a última segunda-feira e até sexta da próxima semana reportagens, rankings e análises mostrando o que de melhor aconteceu no futebol europeu ao longo de 2024/25.