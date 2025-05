Raphinha faz dobradinha e é maior garçom brasileiro na Europa; veja top 10

Raphinha não se contentou em ser "apenas" o artilheiro brasileiro da temporada no futebol europeu. O camisa 11 do Barcelona irá terminar 2024/25 também como o principal "garçom" do país nos gramados do Velho Continente.

Vivendo o melhor momento da carreira, o meia-atacante distribuiu 25 passes para gol ao longo de 56 partidas da equipe catalã nos últimos dez meses.

Esse é, de longe, o maior número de assistências já distribuídas por Raphinha em um único ano. Como comparação, na temporada anterior, o brasileiro havia presenteado seus companheiros de Barça 13 vezes... e esse era seu recorde pessoal.