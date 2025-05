Antigo time de Kane pode acabar com 'maldição' de 17 anos e ser campeão

Desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, o treinador mais importante da sua história, em 2013, o United nunca mais venceu as duas competições mais badaladas presentes no calendário: o Campeonato Inglês e a Champions.

Desde então, quase tudo que o lado vermelho de Manchester ganhou foram as pouco expressivas copas e supercopas nacionais: foram duas Copas da Liga, duas Copas da Inglaterra e duas edições da Community Shield. Houve ainda um título internacional, o da Liga Europa de 2016/17, que pode ser vencido novamente hoje.

Vale vaga na Champions

Além da chance de encerrar a temporada com um título importante, Tottenham e United irão a campo em busca do direito de participar da próxima edição do torneio interclubes mais badalado do planeta.

Como já não têm mais chances de conquistar a classificação para a Champions por meio da Premier League (os Spurs ocupam a 17ª posição, enquanto os Red Devils estão um posto acima), resta aos dois finalistas lutar pela vaga destinada ao vencedor da Liga Europa.

Pela primeira vez na história, o país inventor do futebol terá seis representantes na Liga dos Campeões. Liverpool e Arsenal já estão assegurados no torneio, assim como o ganhador do confronto em Bilbao. Newcastle, Chelsea, Aston Villa, Manchester City e Nottingham Forest disputam os três lugares remanescentes.