Raphinha quebra recorde e é o artilheiro brasileiro de 2024/25; veja top 10

Primeiro brasileiro a ser artilheiro da Liga dos Campeões da Europa em dez anos, Raphinha é também o jogador do futebol pentacampeão mundial que mais balançou as redes na temporada 2024/25.

O camisa 11 do Barcelona marcou nada menos que 34 vezes pela equipe catalã ao longo dos últimos dez meses, um recorde na sua carreira e mais do que qualquer outro compatriota de Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho em atividade no Velho Continente.

Só na Champions, a competição mais importante do ano, foram 13 gols, mesma marca de Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund. A menos que Lautaro Martínez (Inter de Milão) ou Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) anotem pelo menos cinco tentos na final europeia, Raphinha será o primeiro goleador brasileiro do torneio desde Neymar, em 2015.