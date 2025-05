Clubes brasileiros podem contratar CR7 só para Mundial? Entenda as regras

Por isso, um jogador poderá sair da sua equipe time atual e ingressar no elenco de um participante do torneio da Fifa no começo do próximo mês e, em julho, depois que a bola parar de rolar nos EUA, mudar novamente de clube.

CR7 no Brasil?

A informação de que Ronaldo poderia disputar o Super Mundial por um clube brasileiro foi publicada no último domingo pelo diário espanhol "Marca".

De acordo com a publicação, o veterano português recebeu uma proposta tentadora de um time do "país do futebol" para participar do torneio. A matéria não especifica qual time fez a proposta, mas diz que ela é "fora dos padrões" e conta com "contribuições significativas de investidores externos."

O Al-Nassr, clube que CR7 defende desde 2023, não conseguiu se classificar para a competição da Fifa. Nas últimas semanas, surgiram rumores de que o astro poderia se transferir para o Al-Hilal, que também pertence a um fundo financiado pelo governo da Arábia Saudita, para não ficar "fora da festa".

O contrato de Ronaldo com seu atual time está chegando ao fim. Ele termina no próximo dia 30 de junho e ainda não há uma definição se será renovado.