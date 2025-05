Ancelotti é o 6º técnico com mais títulos na história; conheça o top 10

Atuando na área desde 1995, o italiano tem uma média superior a uma conquista por ano de carreira. Ele foi campeão pela primeira vez em 1999, na extinta Copa Intertoto, pela Juventus,e faturou sua taça mais recente em dezembro, quando venceu a Copa Intercontinental/Mundial de Clubes com o Real Madrid.

Quem ganhou mais que Ancelotti?

O técnico mais vitorioso do futebol mundial em todos os tempos é o escocês Sir Alex Ferguson, que conquistou 50 títulos ao longo da sua trajetória. Trinta e oito dessas taças foram levantadas durante os 27 anos em que esteve à frente do Manchester United, time que nunca mais foi campeão inglês desde que ele resolveu se aposentar, em 2013.

Quem mais se aproxima de Ferguson é Pep Guardiola. O catalão, que dirige o outro time grande de Manchester, o City, perdeu a chance de conquistar no sábado sua 41ª taça ao ser derrotado pelo Crystal Palace, na final da Copa da Inglaterra.

O romeno Mircea Lucescu, que passou muito tempo no comando do Shakhtar Donetsk e que hoje dirige a seleção do seu país, completa o pódio dos técnicos mais vencedores da história, com 38 títulos.

Jock Stein (36), da Escócia, Valeriy Lobanovskiy (33), ucraniano que viveu a maior parte da vida com seu país sendo parte da União Soviética, são os outros treinadores com mais troféus que Ancelotti.