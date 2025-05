7 jogadores brasileiros que podem mudar de time na janela da Europa

ANTONY

Atacante, 25 anos, Betis (ESP)

Após dois anos e meio acumulando decepções no Manchester United, recolocou a carreira no lugar na Espanha e virou um dos protagonistas do segundo turno da La Liga. Antony conseguiu fazer o Betis lutar por vaga na próxima Liga dos Campeões e classificou o time para a final da Conference League (irá enfrentar o Chelsea). A equipe alviverde adoraria continuar com o brasileiro no elenco para a próxima temporada, mas dificilmente terá cacife financeiro para lutar com os poderosos Atlético de Madri e Arsenal, também interessados em negociar com o United pelos direitos econômicos do jogador.

MATHEUS CUNHA

Atacante, 25 anos, Wolverhampton (ING)

Imagem: Getty Images

Vive a melhor temporada da sua carreira. Mesmo jogando por um time modesto, já marcou 15 gols no Campeonato Inglês e igualou recorde de Gabriel Martinelli e Roberto Firmino, os maiores artilheiros brasileiros em uma única edição da Premier League. O sucesso pelo Wolverhampton transformou Matheus Cunha em alvo de pelo menos dois gigantes do país inventor do futebol: Arsenal e Manchester United. E é bem possível que pelo menos um dele tope pagar os 62,5 milhões de libras (R$ 395 milhões) da multa rescisória do jogador para levá-lo embora sem que os Wolves possam sequer esboçar uma reação.

ANDREY SANTOS

Volante, 21 anos, Strasbourg (FRA)