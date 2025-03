Safra ruim? Brasileiros fazem 30% mais gols que argentinos no topo europeu

A goleada por 4 a 1 aplicada pela Argentina, terça-feira, pela 14ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo-2026, levantou novamente a discussão sobre uma possível falta de qualidade da atual geração de jogadores brasileiros.

No entanto, apesar do trauma da maior derrota já sofrida pela seleção em toda a história do torneio qualificatório, a safra de Vinícius Júnior, vencedor do último prêmio da Fifa de melhor do mundo, tem mandado muito bem no cenário internacional... pelo menos, quando atua por seus clubes.

De acordo com levantamento feito pelo "Blog do Rafael Reis", o primeiro escalão do futebol europeu (e, consequentemente, mundial) viu nesta temporada mais gols marcados por brasileiros do que por argentinos.