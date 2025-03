Ex-capitão do São Paulo derruba gigante e lidera defesa histórica na Rússia

Derrubar um gigante

Contratado por 7,5 milhões de euros (R$ 46,1 milhões), o brasileiro foi o reforço mais caro do Krasnodar para a temporada que pode terminar com a realização de um sonho: a conquista do primeiro título no futebol profissional.

O time já bateu na trave em três oportunidades. Em 2013/14 e 2022/23, foi finalista derrotado da Copa Rússia. Na temporada passada, acabou a Premier League um ponto atrás do Zenit e acabou como vice-campeão.

Desta vez, o Krasnodar tem conseguido se manter à frente do poderoso time de Luiz Henrique, Nino, Wendel, Douglas Santos e cia, que tem se sagrado campeão nacional anualmente desde 2018/19.

Com apenas uma derrota em 21 rodadas, a equipe do antigo capitão do São Paulo tem três pontos de vantagem para o Zenit (46 a 43). O Spartak Moscou também tem 43 e é outro candidato ao título.

Melhor defesa da história

Escalado como titular desde a primeira rodada da temporada, Diego Costa só ficou fora de um jogo do Campeonato Russo e, mesmo assim, porque estava suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Em todas as outras partidas, começou jogando e permaneceu em campo durante os 90 minutos.