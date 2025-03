Nem a Argentina é tão favorita assim à Copa-2026; posto ainda está aberto

Favoritos mais fracos

Nem mesmo a atual campeã mundial é tão confiável assim. A Argentina quase não tem tropeçado, deu uma bela humilhada no Brasil e tem navegado tranquilamente dentro do seu continente (ganhou a Copa América e lidera com folga as eliminatórias da Conmebol).

Só que o elenco comandado por Lionel Scaloni parece mais fraco do que aquele que triunfou no Qatar em virtude do envelhecimento de Lionel Messi (fará aniversário de 39 anos durante o Mundial), da aposentadoria de Ángel di María e da escassez de candidatos a assumir o protagonismo.

Além disso, os argentinos ainda não enfrentaram nenhuma seleção europeia desde a conquista de 2022. Por isso, é difícil medir o nível em que estão na comparação com a maior parte dos seus principais adversários.

Derrotada por Messi e cia. nos pênaltis da decisão do Qatar, a França também dá pinta de ter se enfraquecido nesse ciclo. Kylian Mbappé continua jogando demais, mas a quantidade de boas opções para lhe fazer companhia caiu consideravelmente sem Antoine Griezmann, N'Golo Kanté e Olivier Giroud. O sufoco para sobreviver à Croácia nas quartas de final da Liga das Nações deixou bem clara essa limitação.

Já a Inglaterra, que parecia ser a bola da vez para 2026 por conta de uma geração de talento trasbordante, também tem sido colocada em xeque devido à violenta queda de rendimento experimentada por alguns dos seus jovens mais promissores (Phil Foden, Kobbie Mainoo e Cole Palmer).