O torneio dará duas vagas no Mundial para seleções que ficaram no quase nas eliminatórias dos seus continentes (um time da Ásia, um da África, um da Oceania, um da América do Sul e dois das Américas Central, do Norte e Caribe).

Os seis times participantes serão divididos em duas chaves de três. Em cada uma delas, as duas equipes de pior ranking disputarão um confronto eliminatório pelo direito de jogar contra a seleção mais bem ranqueada valendo a classificação para a Copa-2026, também em partida única.

Colônia da França

Apesar de ser filiada à Fifa e de ter uma seleção de futebol em atividade desde a década de 1950, a Nova Caledônia não é propriamente um país. Na verdade, o arquipélago pertence à França e, em última instância, ainda é governado por Emmanuel Macron.

A representação da colônia no governo de Paris é feita por apenas dois senadores (de um total de 348) e dois deputados (de 577).

O território, que tem no turismo e na exploração de níquel duas das suas principais fontes de renda, até realizou alguns plebiscitos para discutir sua independência. No entanto, a maioria da sua população sempre optou por permanecer como parte da França -no pleito mais recente, foram 53,26% de votos para que tudo continuasse como estava.