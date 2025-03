Copa? Barcelona? Renovação nos EUA? O que já se sabe sobre futuro de Messi

Embora não tenha cravado a participação na Copa do ano que vem, Messi deve participar da competição. Afinal, ele tem atuado normalmente com a seleção durante todo o ciclo pós-Qatar. Além disso, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, já disse que seu protagonista está "ansioso" para estar no torneio.

Volta para casa?

A discussão sobre o futuro de Messi ganhou temperaturas mais altas no mês passado, depois que o jornalista Alex Candal publicou que o desejo do camisa 10 é retornar ao Barcelona no começo de 2026.

O especialista em futebol espanhol é reconhecido como uma das pessoas mais bem informadas em assuntos relacionados ao craque argentino. Foi ele o responsável pelo furo da saída do jogador do Paris Saint-Germain para se juntar ao Inter Miami, dois anos atrás.

Messi não esconde de ninguém que continua acompanhando o dia a dia do Barcelona. Ele só deixou o Camp Nou porque o clube catalão não tinha mais espaço na folha salarial para registrar um novo contrato para ele.

Apesar de os problemas financeiros culés ainda existirem, eles já não são um impeditivo para a volta do argentino, que recebe hoje um salário consideravelmente menor do que no auge da sua carreira.