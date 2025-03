Mete medo na seleção? Confira o desempenho da Argentina sem Messi

Vale vaga na Copa

E o encontro com o Brasil vale demais para a Argentina. O que estará em jogo no Mâs Monumental é nada menos que a vaga no Mundial.

Líder das eliminatórias, com seis pontos de vantagem para o Equador, segundo colocado, o time de Scaloni conquistará automaticamente a vaga na Copa da América do Norte com quatro rodadas de antecipação se descolar pelo menos um empate contra seu maior rival.

Existe até mesmo a chance de Argentina já chegar classificada ao clássico. Mas, para isso, a Bolívia, que joga quatro horas antes, não poderá derrotar o Uruguai, em La Paz.

Argentina sem Messi (nos últimos 5 anos)

VITÓRIAS

2 x 1 no Chile, em 28/01/2022, eliminatórias da Copa

1 x 0 na Colômbia, em 02/02/2022, eliminatórias da Copa

2 x 0 na Indonésia, em 19/06/2023, amistoso

3 x 0 na Bolívia, em 12/09/2023, eliminatórias da Copa

3 x 0 em El Salvador, 23/03/2024, amistoso

3 x 1 na Costa Rica, 27/03/2024, amistoso

2 x 0 no Peru, 30/06/2024, Copa América

3 x 0 no Chile, 06/09/2024, eliminatórias da Copa

1 x 0 no Uruguai, 21/03/2025, eliminatórias da Copa



DERROTA

1 x 2 contra Colômbia, 10/09/2024, eliminatórias da Copa