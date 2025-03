Amarelinha? 7 brasileiros que jogam por seleções de base de outros países

Imagem: Getty Images

Uma das escolas de goleiros mais importantes do futebol mundial em todos os tempos, a Itália teve como dono da sua meta na Euro sub-19 do ano passado um paulistano formado em Cotia, no centro das categorias de base do São Paulo. Renato Marin conseguiu se transferir para a Roma quando tinha 16 anos por ter família de origem italiana e um passaporte europeu. Um semestre depois, já começou a ser convocado pela Azzurra. O goleiro só não está em nenhuma seleção no momento porque está sem jogar no seu clube desde que assinou um pré-contrato com o Paris Saint-Germain.

WILLYAM FERREIRA

Meia-atacante, 16 anos

Philadelphia Union (EUA), Estados Unidos

Imagem: Divulgação

O adolescente se transformou no mês passado em um dos jogadores mais jovens da história a assinar um contrato profissional com um time da MLS (Major League Soccer). Nascido nos Estados Unidos, mas filho de brasileiros, Willyam Ferreira selou acordo com o Philadelphia Union. Mas, pelo menos por enquanto, está jogando pela equipe B da franquia, que atua em uma liga de desenvolvimento de jovens talentos. O meia-atacante também tem sido chamado pela seleção sub-16 dos EUA e até já vestiu a camisa 10.

OTTO STANGE

Atacante, 18 anos

Hamburgo (ALE), Alemanha