Melhor zagueiro do Francês relembra erro: 'não deveria ter saído do Santos'

O futuro

"A partir do momento que você faz uma temporada assim, acaba almejando coisas grandes. Sou um cara muito ambicioso e ainda tenho muitos sonhos para realizar. Vamos ver o que vai acontecer."

Jubal ainda não fala explicitamente, mas sabe que dificilmente continuará no Auxerre no segundo semestre. O brasileiro está valorizado no Mercado da Bola e ficará sem contrato em junho. Ou seja, pode negociar diretamente com o time que quiser.

Uma possibilidade é subir alguns degraus dentro da própria Europa e, quem sabe, migrar para um time que até dispute a Liga dos Campeões. Outra é retornar para o Brasil, mas agora com status de grande reforço -nas últimas semanas, seu nome foi apontado como candidato a jogar no Internacional e no Corinthians.

"A gente acaba vendo essas especulações, mas é difícil dizer o que vai acontecer. O futebol é uma caixinha de surpresas."