Um ano e 6 jogos para vaga: Europa dá início a eliminatórias 'vapt-vupt'

Um dia depois de o Japão se transformar na primeira seleção a se classificar para a Copa do Mundo-2026 por meio das eliminatórias, a Europa inicia hoje seu processo de classificação para o torneio.

Apesar de ter o maior número de seleções participantes (54), as eliminatórias do Velho Continente serão as últimas a começar. E também serão consideravelmente mais curtas do que a das outras confederações relevantes no cenário internacional.

Enquanto Ásia, África e América do Sul estão realizando qualificatórios com dois anos de duração, o torneio da Uefa durará metade do tempo. Ele vai da Data Fifa de março de 2025 até a Data Fifa de março de 2026.