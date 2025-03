Pogba adia anúncio sobre futuro e pode voltar a jogar só no 2º semestre

Dez dias depois do encerramento da sua suspensão por doping, Paul Pogba ainda não revelou em qual clube retomará a carreira. E é bem possível que esse anúncio ainda demore mais um pouco para acontecer.

O "Blog do Rafael Reis" apurou que o campeão da Copa do Mundo-2018 com a seleção francesa estuda a possibilidade de estender um pouco mais seu período de inatividade e retomar a carreira só no segundo semestre.

O meia, que chegou a receber uma proposta do Corinthians no começo do ano e está na mira também dos mercados da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, tem como prioridade voltar a jogar no primeiro escalão do futebol europeu.