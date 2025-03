'Novo James' turbina sonhos da Colômbia em confronto direto com o Brasil

E é inspirado pelo ótimo momento de James que a Colômbia visita o Brasil, nesta noite, no Mané Garrincha, em Brasília (DF), em um confronto direto pelo quarto colocado das eliminatórias -pode até ser terceiro ou segundo, caso Equador e Uruguai tropecem na rodada.

Craque de seleção?

James passou os últimos anos sendo tratado como uma espécie de "craque de seleção". Afinal, apesar dos recentes fracassos por Everton (2020/21), Al-Rayyan (2021/22), Olympiacos (2022/23), São Paulo (2023/24) e Rayo Vallecano (2024), ele continuou jogando bem pelo seu país.

No ano passado, quando já era até uma carta fora do baralho para a equipe do Morumbi, o meia-atacante brilhou no vice-campeonato colombiano na Copa América e saiu da competição com o prêmio de melhor jogador.

Apesar de ser mais um garçom do que um finalizador de jogadas, o camisa 10 é o segundo maior artilheiro da história da Colômbia. Ele tem 29 gols marcados em 112 partidas, menos apenas que Radamel Falcao García (36), que já se afastou da seleção.

Craque de clube

Contratado em janeiro pelo León, o colombiano não "custou nada" ao clube mexicano, já que havia tido o contrato rescindido pelo Rayo Vallecano depois de jogar só sete partidas e não fazer nenhum gol em um semestre.