Como o Brasil 'criou' o futebol do Japão, 1ª seleção classificada para Copa

Esta é a segunda temporada consecutiva sem nenhum técnico brasileiro trabalhando na primeira divisão local. E nenhum dos times da elite tem um atleta nascido na terra de Zico como opção número um para o posto de capitão.

A seleção que conquistou a classificação para a Copa 2026 é formada basicamente por jogadores acostumados a atuar no mais alto nível do futebol da Europa. Nada menos que 16 integrantes do elenco jogam por clubes de uma das cinco principais ligas nacionais do Velho Continente (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França).

O Japão tem jogador no Bayern de Munique (o zagueiro Hiroki Ito), no Liverpool (o capitão Wataru Endo) e em mais três times da Premier League inglesa (Yukinari Sugawara, do Southampton, Daichi Kamada, do Crystal Palace, e Kaoru Mitoma, do Brighton).