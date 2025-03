Japão é favorito para ser 1ª seleção a conquistar vaga na Copa de 2026

A atual geração nipônica tem conseguido superar até mesmo aquela que é historicamente a sua maior deficiência: a escassez de bons centroavantes.

Kyogo Furuhashi, do Rennes, já tem 12 gols na temporada. Ayase Ueda, do Feyenoord, tem média de quase 0,5 tento por partida com a camisa da seleção. E Koki Ogawa, do NEC, que desta vez não foi convocado, já marcou seis vezes nas eliminatórias.

Outra novidade deste Japão é um crescimento no aproveitamento dos jogadores miscigenados com negros, algo que era tabu por lá até pouco tempo. O goleiro titular, Zion Suzuki, do Parma, nasceu nos Estados Unidos e tem raízes em Gana. Já a família paterna do meia Joel Chima Fujita, do Saint-Truiden, é da Nigéria.

Quem mais pode se classificar?

Além do Japão, outras seis vagas da Copa-2026 podem ser preenchidas já nesta Data Fifa, um ano e três meses antes do pontapé inicial do torneio.

A Oceania definirá seu representante na próxima segunda, quando será disputada a final das suas eliminatórias. Nova Caledônia, Taiti, Nova Zelândia e Fiji são as seleções ainda vivas na disputa.