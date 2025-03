Faltam 4: Depay volta à seleção em busca de artilharia histórica da Holanda

Memphis laranja

Presente em listas da Holanda desde 2013, Memphis já deixou para trás (pelo menos na quantidade de gols) várias lendas da história do futebol laranja, como Marco van Basten (24), Johan Cruyff (33), Dennis Bergkamp (37) e Patrick Kluivert (40).

Ele também já ingressou no top 10 dos jogadores que mais defenderam a seleção em todos os tempos. Com 98 partidas disputadas, só está atrás dos nove atletas que cruzaram a barreira de uma centena de jogos -o recorde é de Wesley Sneijder, com 134 aparições.

O camisa 10 disputou duas Copas (2014 e 2022) e duas edições da Euro (2020 e 2022). Ele também dividiu com o inglês Harry Kane a artilharia das eliminatórias do Velho Continente para o Mundial do Qatar-2022. Na ocasião, cada um deles marcou 12 vezes.

Volta à seleção

Memphis estava afastado das convocações da Holanda desde o fim da última Euro, em julho do ano passado.